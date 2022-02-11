Гомсельмаш поставит в страны Африки в 2022 году продукцию на сумму более $3 млн. Соответствующий меморандум о сотрудничестве между ОАО «Гомсельмаш» и дилерской компанией AFTRADE DMCC подписан на выставке EXPO-2020, которая проходит в Дубае (ОАЭ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках Дня Гомельской области в Национальном павильоне Беларуси на Всемирной выставке EXPO-2020 9 февраля представитель Гомсельмаша презентовал продукцию компании и ее экспортный потенциал.

На площадке белорусского павильона также прошли деловые переговоры между представителями Гомсельмаша, деловых кругов ОАЭ и других стран.