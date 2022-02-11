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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СПЕЦИАЛИСТЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ


15:21 11.02.2022

В Госатомнадзоре 10 февраля 2022 года прошло совещание белорусских и российских специалистов по тематике обращения с радиоактивными отходами.

С белоруской стороны в нем приняли участие представители Госатомнадзора, государственного научного технического учреждения «Центр по ядерной и радиационной безопасности», государственного производственного объединения энергетики «Белэнерго» и республиканского унитарного предприятия «Белнипиэнергопром», с российской – представители Госкорпорации «Росатом» и входящих в ее структуру организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, на встрече рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся нормативного регулирования обращения с радиоактивными отходами, современных технологических решений по обращению с радиоактивными отходами, подготовки кадров и повышения квалификации специалистов органов регулирования и управления деятельностью по обращению с радиоактивными отходами и других аспектов деятельности по данному направлению.

Мероприятие было организовано в развитие договоренностей между белорусской и российской сторонами, достигнутых на площадке технического совещания Базовой организации государств-участников СНГ по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом и выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, которое состоялось 13-14 декабря 2021 года.

Напомним, Министерство по чрезвычайным ситуациям определено органом государственного управления в области обращения с радиоактивными отходами. На Госатомнадзор возложены задачи по разработке стратегии обращения с радиоактивными отходами Республики Беларусь. За ним также закреплены обязанности и функции по организации и координации научно-методического обеспечения, обеспечению разработки требований к объектам хранения (захоронения) радиоактивных отходов, формированию и ведению реестра объектов хранения (захоронения) радиоактивных отходов, прогнозирование ожидаемых объемов образования радиоактивных отходов с учетом их фактического образования и передачи на объекты хранения (захоронения) в предыдущие годы, согласование схемы обращения с радиоактивными отходами, организация учета радиоактивных отходов.
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