Представители СОАО «Коммунарка» и компании «СОЮЗСНАБ» провели переговоры по сотрудничеству в рамках выставки «Продэкспо-2022», которая 7-11 февраля 2022 года проходит в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусской кондитерской фабрики, в ходе совещания принято решение о совместной разработке инновационных продуктов.

Российская компания «СОЮЗСНАБ» занимается производством и поставкой пищевых ингредиентов, а также разработкой эффективных решений по их использованию.