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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОММУНАРКА И СОЮЗСНАБ БУДУТ СОВМЕСТНО РАЗРАБАТЫВАТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ
13:37 11.02.2022
Представители СОАО «Коммунарка» и компании «СОЮЗСНАБ» провели переговоры по сотрудничеству в рамках выставки «Продэкспо-2022», которая 7-11 февраля 2022 года проходит в Москве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусской кондитерской фабрики, в ходе совещания принято решение о совместной разработке инновационных продуктов.
Российская компания «СОЮЗСНАБ» занимается производством и поставкой пищевых ингредиентов, а также разработкой эффективных решений по их использованию.
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