Министр связи и информатизации Константин Шульган и посол Кубы в Беларуси Хуан Вальдес Фигероа обсудили перспективы развития белорусско-кубинского сотрудничества в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий.

В результате переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области связи между Министерством связи и информатизации Беларуси и Министерством связи Республики Куба. Документ направлен на развитие сотрудничества в области телекоммуникаций, почтовой связи, внедрения информационно-коммуникационных технологий в отраслях и функциональных сферах экономики, включая внедрение технологии «умного города», и «электронного правительства».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, на состоявшейся 10 февраля встрече также состоялся обмен приглашениями принять участие в 18-й Конференции и Международной ярмарке «Вместе за цифровую трансформацию», которая пройдет 21-25 марта 2022 г. в Гаване и 28-м Международном ИКТ-форуме «ТИБО-2022», который запланирован в июне 2022 года в Минске.