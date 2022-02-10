Делегация администрации Краснодарского края Российской Федерации в первый день пребывания в Минске ознакомилась с новинками белорусского машиностроения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, о продукции Белкоммунмаш и производственных инновациях гостям рассказал генеральный директор предприятия Олег Быцко. С учетом того, что Краснодарский край является одной из самых бурно развивающихся здравниц, туристической Меккой для всего постсоветского пространства, современный коммунальный транспорт, производимый на «БКМ Холдинг», вызвал интерес у главы Краснодарского края Вениамина Кандратьева.

«Нас интересует опыт производства и поставка электробусов белорусского производства – комфортных и бесшумных. Как раз сейчас в Сочи проходит тестирование один из таких. Это первый шаг к тому, чтобы подобные машины стали приоритетным транспортным средством в населенных пунктах черноморского побережья. Пока можем говорить о партии численностью около 100 электробусов. Беларусь может стать поставщиком такой техники. Но прежде хотелось бы сравнить данные образцы с газомоторной техникой, которую производят на Минском автозаводе», - сказал он.

Как известно, Краснодарский край с его благодатным климатом является еще и настоящей житницей России. В связи с этим энергоемкая агротехника для земледельцев Кубани, произведенная на предприятиях Беларуси, вызвала не меньший интерес у руководства края. С целью ознакомления с лучшими образцами такой техники на огромной площадке внутреннего двора Минского тракторного завода разместили несколько десятков тракторов ОАО «МТЗ», прицепную технику ОАО «Бобруйскагромаш», комбайнов ОАО «Гомсельмаш», а также специализированные машины ОАО «Амкодор». Глава Краснодарского края был приятно удивлен тем разнообразием, которое было здесь представлено, в связи с чем не преминул, что называется, потрогать собственными руками некоторые образцы.

В ходе короткого совещания, прошедшего на базе музея МТЗ, министр промышленности Беларуси Пархомчик отметил, что в Беларуси отношению с российскими регионами отдан приоритет.

«Задача ясна – налаживать промкооперацию и достигать совместно высоких результатов. Они уже есть. Например, несмотря на нелегкий 2021 год, динамика взаимодействия радует: товарооборот с Краснодарским краем вырос на 14% и превысил 20,8 миллиона долларов, экспорт увеличился на 15% и составил 19 миллионов долларов», - сказал министр.