|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЛАВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОЗНАКОМИЛСЯ С НОВИНКАМИ БЕЛОРУССКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
09:15 11.02.2022
Делегация администрации Краснодарского края Российской Федерации в первый день пребывания в Минске ознакомилась с новинками белорусского машиностроения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, о продукции Белкоммунмаш и производственных инновациях гостям рассказал генеральный директор предприятия Олег Быцко. С учетом того, что Краснодарский край является одной из самых бурно развивающихся здравниц, туристической Меккой для всего постсоветского пространства, современный коммунальный транспорт, производимый на «БКМ Холдинг», вызвал интерес у главы Краснодарского края Вениамина Кандратьева.
«Нас интересует опыт производства и поставка электробусов белорусского производства – комфортных и бесшумных. Как раз сейчас в Сочи проходит тестирование один из таких. Это первый шаг к тому, чтобы подобные машины стали приоритетным транспортным средством в населенных пунктах черноморского побережья. Пока можем говорить о партии численностью около 100 электробусов. Беларусь может стать поставщиком такой техники. Но прежде хотелось бы сравнить данные образцы с газомоторной техникой, которую производят на Минском автозаводе», - сказал он.
Как известно, Краснодарский край с его благодатным климатом является еще и настоящей житницей России. В связи с этим энергоемкая агротехника для земледельцев Кубани, произведенная на предприятиях Беларуси, вызвала не меньший интерес у руководства края. С целью ознакомления с лучшими образцами такой техники на огромной площадке внутреннего двора Минского тракторного завода разместили несколько десятков тракторов ОАО «МТЗ», прицепную технику ОАО «Бобруйскагромаш», комбайнов ОАО «Гомсельмаш», а также специализированные машины ОАО «Амкодор». Глава Краснодарского края был приятно удивлен тем разнообразием, которое было здесь представлено, в связи с чем не преминул, что называется, потрогать собственными руками некоторые образцы.
В ходе короткого совещания, прошедшего на базе музея МТЗ, министр промышленности Беларуси Пархомчик отметил, что в Беларуси отношению с российскими регионами отдан приоритет.
«Задача ясна – налаживать промкооперацию и достигать совместно высоких результатов. Они уже есть. Например, несмотря на нелегкий 2021 год, динамика взаимодействия радует: товарооборот с Краснодарским краем вырос на 14% и превысил 20,8 миллиона долларов, экспорт увеличился на 15% и составил 19 миллионов долларов», - сказал министр.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2022
Курсы в банках
на 11.02.2022
Конвертация в банках
на 11.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте