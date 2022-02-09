Производственный потенциал Светлогорского ЦКК представлен на всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае, где в настоящее время в павильоне Республики Беларусь проходят дни Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна "Беллесбумпром", на выставке Светлогорский ЦКК в лице заместителя генерального директора Юрия Бердовича подписал меморандум о сотрудничестве с компанией из ОАЭ Crown Paper Mill Ltd.

В адрес этой компании комбинат будет поставлять сульфатную беленую целлюлозу в сотрудничестве с мировым трейдером Ekman. Для Светлогорского ЦКК это будет первая поставка целлюлозы в ОАЭ.