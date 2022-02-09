В Государственном комитете по имуществу в формате видеоконференцсвязи состоялось подписание плана мероприятий («дорожной карты») по развитию сотрудничества между Беларусью и Карачаево-Черкесской Республикой Российской Федерации в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах на 2022-2024 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, «дорожная карта» предусматривает реализацию совместных проектов в области машиностроения, энергетики, пищевой промышленности, агропромышленного комплекса, развитие сотрудничества в области аграрного образования и науки, обмен опытом в сфере территориального планирования и градостроительства, а также содействие росту объемов и расширению ассортимента поставок сельскохозяйственной продукции, продовольствия.

«Дорожная карта» разработана в развитие подписанного в 2018 году межправительственного соглашения между Беларусью и Карачаево-Черкесской Республикой Российской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.