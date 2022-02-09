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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕН НА ВЫСТАВКЕ EMITT-2022 В СТАМБУЛЕ
10:19 10.02.2022
Беларусь участвует в Международной туристической выставке Emitt-2022, которая открылась 9 февраля 2022 года в Стамбуле.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, на стенде широко представлены печатные материалы о туристическом потенциале Беларуси. Посетители выставки проявляют интерес к санаторно-курортному оздоровлению в белорусских санаториях, отдыху на горнолыжных и спа-курортах, а также посещению национальных парков, заповедников и других объектов экологического туризма.
Национальный стенд Республики Беларусь представляет Национальное агентство по туризму, Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома, ЧТУП «Студия отдыха».
В рамках выставки прошли переговоры в части привлечения зарубежных туристов в Беларусь с директором выставки Emitt-2022.
Международная восточно-средиземноморская выставка туризма и путешествий EMITT Istanbul завершит свою работу 12 февраля.
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