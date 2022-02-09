Беларусь участвует в Международной туристической выставке Emitt-2022, которая открылась 9 февраля 2022 года в Стамбуле.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, на стенде широко представлены печатные материалы о туристическом потенциале Беларуси. Посетители выставки проявляют интерес к санаторно-курортному оздоровлению в белорусских санаториях, отдыху на горнолыжных и спа-курортах, а также посещению национальных парков, заповедников и других объектов экологического туризма.

Национальный стенд Республики Беларусь представляет Национальное агентство по туризму, Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома, ЧТУП «Студия отдыха».

В рамках выставки прошли переговоры в части привлечения зарубежных туристов в Беларусь с директором выставки Emitt-2022.

Международная восточно-средиземноморская выставка туризма и путешествий EMITT Istanbul завершит свою работу 12 февраля.