|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛОВЫЕ КРУГИ ИРАНА ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ С БЕЛОРУССКИМИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМИ
09:22 10.02.2022
Деловые круги Ирана готовы развивать и углублять взаимодействие с белорусскими промышленными предприятиями. Это было отмечено на состоявшейся 9 февраля в Министерстве промышленности Беларуси встречи с представителями деловых кругов Исламской Республики Иран.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, на переговорах стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных направлениях взаимных интересов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2022
Курсы в банках
на 10.02.2022
Конвертация в банках
на 10.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте