Деловые круги Ирана готовы развивать и углублять взаимодействие с белорусскими промышленными предприятиями. Это было отмечено на состоявшейся 9 февраля в Министерстве промышленности Беларуси встречи с представителями деловых кругов Исламской Республики Иран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, на переговорах стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных направлениях взаимных интересов.