МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПОСОЛ ШВЕЙЦАРИИ ВРУЧИЛА МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ КОПИЮ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ

16:28 09.02.2022 Новый посол Швейцарии в Беларуси Кристин Хонеггер-Золотухин 9 февраля вручила главе МИД Беларуси Владимиру Макею копии верительных грамот. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития сотрудничества Беларуси и Швейцарии в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других областях.