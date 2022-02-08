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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛ ШВЕЙЦАРИИ ВРУЧИЛА МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ КОПИЮ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
16:28 09.02.2022
Новый посол Швейцарии в Беларуси Кристин Хонеггер-Золотухин 9 февраля вручила главе МИД Беларуси Владимиру Макею копии верительных грамот.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития сотрудничества Беларуси и Швейцарии в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других областях.
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