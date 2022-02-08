С предложением об организации взаимной биржевой торговли продукцией сельского хозяйства между Беларусью и Карачаево-Черкесской Республикой Российской Федерации выступил начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александр Башлий в ходе онлайн заседания рабочей группы по сотрудничеству между Беларусью и данным субъектом РФ.

По мнению представителя БУТБ, самым перспективным направлением взаимодействия Беларуси и Карачаево-Черкесии в сфере биржевой торговли является сегмент АПК. При этом наряду с традиционными экспортно-импортными операциями БУТБ готова предоставить в распоряжение сельхозпроизводителей республики механизм «транзитных сделок», которым активно пользуются компании из других регионов России.

«Если говорить о двусторонней торговле, то белорусским предприятиям, занимающимся переработкой зерна, было бы, безусловно, интересно закупать эту продукцию в Карачаево-Черкесии. Прежде всего это пшеница, овес, гречиха, кукуруза. Кроме того, в Беларуси хорошо развито производство растительных масел, поэтому семена рапса, подсолнечника и других масличных культур тоже чрезвычайно востребованы на биржевых торгах. Вместе с тем я предлагаю вам не ограничиваться Республикой Беларусь, а выходить через нашу торговую площадку на более емкие рынки стран ЕС и Азии. Например, аккредитованные на бирже китайские компании готовы закупать крупные объемы мясомолочной продукции, а европейские трейдеры буквально «сражаются» за каждый лот белорусского рапсового масла. То есть, приходя на биржевую площадку, вы автоматически получаете доступ к потенциальным деловым партнерам из 70 стран мира», – резюмировал Александр Башлий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по итогам заседания рабочей группы подписан план мероприятий по развитию сотрудничества между Беларусью и Карачаево-Черкесской Республикой Российской Федерации в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах на 2022-2024 гг.