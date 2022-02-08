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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МЕЖДУ МИНСКОМ И КАРАКАСОМ ОТКРОЕТСЯ ПРЯМОЕ ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ
13:04 09.02.2022
Между Минском и Каракасом откроется прямое воздушное сообщение. Об этом сообщает Департамент по авиации Беларуси.
Согласно информации, в ходе визита делегации Боливарианской Республики Венесуэла в Беларусь подписан меморандум о взаимопонимании между авиационными администрациями двух государств – Национальным институтом гражданской авиации Венесуэлы и Департаментом по авиации, а также запарафирован проект соглашения о воздушном сообщении.
В настоящее время проект передан государственным органам для дальнейшего согласования и в ближайшее время будет готов для подписания между правительствами государств.
Следует отметить, что несмотря на то, что документ соглашения находится еще на этапе подписания, уже 9 февраля в Беларусь прибудет воздушное судно из Венесуэлы, чтобы забрать гуманитарную помощь, оказываемую нашей страной.
В рамках встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества. В частности, речь шла о кооперации и взаимодействии двух стран в части подготовки авиационного персонала. Как известно, с прошлого года в Белорусской государственной академии авиации начали осуществлять подготовку летного состава, а также всех видов авиационного персонала. С авиационной академией Венесуэлы проработаны вопросы взаимной подготовки как авиаперсонала, так и профессорско- преподавательского состава двух академий.
Еще одной важной темой стало совместное производство и сертификация легких самолетов, которые могут использоваться как для спортивных целей, отдыха, так и для подготовки летного состава, первоначального обучения. В том числе Беларусь отметила готовность оказать Венесуэле помощь в сертификации таких воздушных судов, их технологической доработки, а также рассчитывает на помощь в создании их производства на территории нашей страны для последующей поставки на рынок в страны ЕАЭС.
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