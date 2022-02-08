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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НИГЕРИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПОСТАВКАХ БЕЛОРУССКОЙ ПРОДУКЦИИ НА СВОЙ РЫНОК
09:16 09.02.2022
Министр промышленности Беларуси Петр а Пархомчик встретился с послом Федеративной Республики Нигерия в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Абдуллахи Ибаиквал Шеху.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в ходе состоявшихся 8 февраля переговоров обсуждены актуальные вопросы сотрудничества. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность и готовность к реализации новых проектов в части поставок белорусской продукции на рынок Нигерии.
Министр промышленности выразил надежду на то, что визит Абдуллахи Ибаиквал Шеху в Беларусь послужит новым импульсом для развития действующих и новых белорусско-нигерийских проектов.
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