Министр промышленности Беларуси Петр а Пархомчик встретился с послом Федеративной Республики Нигерия в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Абдуллахи Ибаиквал Шеху.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в ходе состоявшихся 8 февраля переговоров обсуждены актуальные вопросы сотрудничества. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность и готовность к реализации новых проектов в части поставок белорусской продукции на рынок Нигерии.

Министр промышленности выразил надежду на то, что визит Абдуллахи Ибаиквал Шеху в Беларусь послужит новым импульсом для развития действующих и новых белорусско-нигерийских проектов.