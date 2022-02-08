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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МТС И ЮНИСЕФ ПОДПИСАЛИ НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


14:55 08.02.2022

МТС и Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси продолжат работу по профилактике кибербуллинга среди детей и подростков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новое соглашение о сотрудничестве подписано 8 февраля, во Всемирный день безопасного интернета.

В 2022 году МТС и ЮНИСЕФ в Беларуси сосредоточатся на том, чтобы материалы о проблеме кибербуллинга и инструменты помощи стали еще доступней для детей, подростков, учителей и родителей. Для этого прорабатывается серия масштабных мероприятий во всех областях Беларуси. Основой для сотрудничества станет проект #ИнтернетБезБуллинга, который получит дальнейшее развитие.

«МТС ― социально ответственная компания, и мы прилагаем много усилий, чтобы комплексно и последовательно реализовывать различные программы в данном направлении. Подписание нового соглашения с ЮНИСЕФ — это очередной этап нашей многолетней работы по безопасному поведению детей в цифровом пространстве. Мы видим результат и продолжим продвигать различные инструменты помощи для формирования у молодого поколения культуры этичного онлайн-общения», ― отметил генеральный директор МТС Владислав Андрейченко.

«С 2018 мы работаем с МТС над тем, чтобы сделать интернет безопасным для детей и подростков. Начиная этот путь, мы не могли представить, насколько острой эта проблема окажется спустя пять лет, когда из-за пандемии вся планета перешла в режим онлайн. Мы благодарны МТС за работу и озвучивание проблемы кибербуллинга. На новом этапе сотрудничества мы надеемся, что вместе сможем изучить все аспекты пользования детьми интернетом, выявить новые угрозы и вместе найти пути решения новых проблем», —отметила Таня Радочай, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси. МТС и ЮНИСЕФ сотрудничают уже не первый год. В рамках кампании #ИнтернетБезБуллинга в 2021 году были созданы видеоролики и тест-тренажеры, которые помогают больше узнать о кибербуллинге, обучают детей, родителей и педагогов безопасному поведению в сети.

Контент для роликов и тестов был разработан на основе реальных историй детей, переживших травлю в интернете, и проработан психологами. С момента запуска на YouTube-канале МТС в феврале 2021 года ролики посмотрели более 210 тысяч раз.

Кроме того, совместная кампания МТС и ЮНИСЕФ в Беларуси #ИнтернетБезБуллинга получила высокую оценку профессионалов на престижных международных конкурсах как внутри страны, так и за ее пределами.
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