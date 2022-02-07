Посол Беларуси в Венгрии Александр Пономарев посетил город Пакш, где расположена венгерская АЭС «Пакш».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Венгрии, Александр Пономарев провел переговоры с руководством АЭС, а также ознакомился с работой атомной электростанции, системами безопасности, посетил площадку, выделенную под строительство новой АЭС «Пакш-2» с двумя энергоблоками типа ВВЭР-1200.

В ходе визита белорусский дипломат встретился с Яношем Шули - министром, отвечающим за проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию двух новых блоков АЭС «Пакш». Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии белорусско-венгерского сотрудничества в области атомной энергетики, в том числе в обмене опытом между белорусскими и венгерскими специалистами в области эксплуатации атомных электростанций и утилизации ядерных отходов.

Кроме того, обсуждены перспективы подписания новых двусторонних документов и обмен визитами в ближайшее время.