Свыше 80 предприятий пищевой промышленности Беларуси с самым широким ассортиментом продукции представлены на международной выставке «Продэкспо-2022», которая 7 февраля 2022 года открылась в Москве.

Как сообщает сайт посольства Беларуси в России, у белорусских павильонов достаточно многолюдно, что говорит о большом интересе у гостей выставки к белорусской продукции.

В первый день работы выставки посол Беларуси в России Владимир Семашко ознакомился с павильонами белорусских и иностранных производителей.

«Продэкспо» – крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе проходит в Москве 7-11 февраля. Здесь представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты. Только здесь собрана крупнейшая в России экспозиция алкогольных напитков и вин более чем из 30 стран. К «Продэкспо» производители приурочивают запуск новых продуктов, торговых марок, брендов. Ежегодно выставка презентует до 14% новинок. На «Продэкспо» собираются закупщики федеральных и локальных сетей – стратегические заказчики продовольственной отрасли России и стран Евразийского Союза, представители ресторанов, баров, кафе.