На базе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды прошли белорусско-литовские онлайн-консультации экспертов по спорным вопросам БелАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минприроды Беларуси, в ходе состоявшихся 3 февраля 2022 г. переговоров белорусская и литовская стороны обсудили вопросы размещения мест хранения и захоронения радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива, использования воды из р. Вилия для охлаждения реакторов Белорусской АЭС в условиях изменения климата, вопросы сейсмики, послепроектного анализа, радиационного мониторинга.

Белорусскую делегацию возглавил Болеслав Пирштук, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, Национальный координатор Республики Беларусь по Конвенции Эспо. Совместно с представителями природоохранного ведомства в состав делегации вошли эксперты министерств энергетики и иностранных дел, Национальной академии наук Беларуси, Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС, ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды», РУП «Белорусская атомная электростанция».

Мероприятие состоялось в рамках выполнения Беларусью рекомендаций решения VIII/4c по делу Белорусской атомной электростанции в Островце, принятого на 8-й сессии заседания Совещания сторон Конвенции Эспо.

В соответствии с указанным выше решением Совещания сторон Беларуси и Литве было рекомендовано продолжить обмен информацией и проведение двусторонних экспертных консультаций по вопросам разногласий, касающихся проекта Белорусской АЭС.