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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ВЗАИМНОЙ ОТМЕНЕ ВИЗ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ


13:43 04.02.2022

Подготовлен проект договора о взаимной отмене виз между Беларусью и Доминиканской Республикой. Об этом сообщил на встрече 3 февраля 2022 года с Республиканским союзом туристических организаций (РСТО) посол Доминиканской Республики в Российской Федерации Ханс Данненберг.

Как сообщает сайт РСТО, в настоящее время для поездки на курорты Доминиканы белорусы вынуждены открывать визы в Москве. Это, по словам представителей турбизнеса, достаточно длительная процедура и может занимать до 1 месяца. Кроме непосредственно национальной доминиканской визы, белорусы могут въезжать в страну с многократным шенгеном, причем любых типов, главное требование – чтобы срок действия «мультивизы» был не менее трех месяцев.

Пока, как заметил Ханс Данненберг, соглашение об отмене виз находится на стадии правительственных согласований, это процесс небыстрый. И как промежуточное решение – доминиканская сторона рассматривает открытие виз для белорусов через визовые центры, расположенные в нашей стране. Это все-таки значительно упростит процедуру для туристических компаний. Такое решение может быть принято уже в ближайшее время. Кроме сокращения времени на обработку документов, этот вариант удешевил бы доминиканскую визу для белорусов. Сейчас она стоит для наших граждан 120 долларов (70 – виза и 50 – за доставку и оформление). В случае оформления в визовом центре доминиканский въездной штамп станет дешевле.

Пока наша единственная возможность добраться до курортов Доминиканы – это рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Пунта-Кану.

Обсуждалась на встрече с РСТО возможность открытия прямого авиарейса между Беларусью и Доминиканой на крыльях Air Dominicanа.

Интерес Доминиканской Республики к туристическим контактам с Беларусью неслучаен. По данным Доминиканского посольства, наша страна стала растущим рынком для этой экзотической страны Карибского архипелага. Если в 2020 году в Доминикану прибыли 1386 граждан из Беларуси, то в 2021-м это количество увеличилось уже до 1590 туристов.
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