МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БАРГУ И УРГЭУ РАЗРАБОТАЮТ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2025 ГОДА

12:37 04.02.2022 Барановичский государственный университет (БарГУ) и Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург) разработают «дорожную карту» сотрудничества на 2022-2025 годы. Такая резолюция принята на переговорах, состоявшихся 3 февраля в формате круглого стола. Как сообщает Telegram-канал Минобразования, повестка рабочей встречи включала комплекс предложений от обеих сторон, включая мероприятия по развитию образовательного, научно-инновационного потенциала, историко-патриотического воспитания.