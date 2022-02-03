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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАЗ СТАНЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ РЕФОРМЫ


10:30 04.02.2022

ОАО «Минский автомобильный завод» станет стратегическим партнером в реализации транспортной реформы Санкт-Петербурга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в город на Неве планируется поставить 889 автобусов. Все работают на экологическом топливе – метане.

МАЗ предлагает городу и свои последние технологии. Они в тренде экологической повестки. Низкопольный электробус, заряда батареи хватит на 300 километров пути.

«Сейчас у нас работает один электробус, он проходит испытания, и если все будет удачно и будут выполнены те показатели, которые важны для Петербурга, это достаточно большой пробег, чтобы избежать частых подзарядок, то мы уверены, что будем и дальше развивать отношения с Минским автозаводом», – отметил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский во время посещения МАЗ.

В настоящее время утверждается новый план взаимодействия между Санкт-Петербургом и республикой до 2026 года. Дорожную карту планируют подписать в марте.
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