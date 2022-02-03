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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛСЯ В НЬЮ-ДЕЛИ
09:07 04.02.2022
Информационно-туристический центр Беларуси открылся 1 февраля 2022 г. в Нью-Дели.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Индии, открытие центра прошло на базе туристической компании «БелИндТрэвел».
В рамках открытия гостям мероприятия была представлена презентация туристической привлекательности Республики Беларусь, объектов культурно-исторического и туристско-рекреационного потенциала нашей страны.
В своем выступлении посол Андрей Ржеусский акцентировал внимание на туристической привлекательности страны, безопасности ее для иностранцев, а также на гостеприимстве и дружелюбии белорусского народа.
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