МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛСЯ В НЬЮ-ДЕЛИ

09:07 04.02.2022 Информационно-туристический центр Беларуси открылся 1 февраля 2022 г. в Нью-Дели. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Индии, открытие центра прошло на базе туристической компании «БелИндТрэвел». В рамках открытия гостям мероприятия была представлена презентация туристической привлекательности Республики Беларусь, объектов культурно-исторического и туристско-рекреационного потенциала нашей страны. В своем выступлении посол Андрей Ржеусский акцентировал внимание на туристической привлекательности страны, безопасности ее для иностранцев, а также на гостеприимстве и дружелюбии белорусского народа.