МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МАЗ ПОСТАВИЛ В КАЗАХСТАН ПАРТИЮ ТЯГАЧЕЙ

16:09 03.02.2022 ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» поставило в Казахстан партию тягачей МАЗ-6430С9, которые используются для перевозки опасных грузов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпроме Беларуси, новая техника уже передана одному из крупнейших операторов розничной продажи нефтепродуктов в Казахстане компании PetroRetail.