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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ ПОСТАВИЛ В КАЗАХСТАН ПАРТИЮ ТЯГАЧЕЙ
16:09 03.02.2022
ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» поставило в Казахстан партию тягачей МАЗ-6430С9, которые используются для перевозки опасных грузов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпроме Беларуси, новая техника уже передана одному из крупнейших операторов розничной продажи нефтепродуктов в Казахстане компании PetroRetail.
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