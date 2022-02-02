Исследовательский и инновационный потенциал научных организаций НАН Беларуси представлен 2 февраля 2022 года на заседании секции «Актуальные тренды в науке и инновациях Беларуси» на Днях белорусской науки, которые проходят в рамках Всемирной выставки «ЭКСПО-2020» с 2 по 3 февраля 2022 года в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на заседаниях секции презентованы и последние разработки белорусских ученых.

Так, РУП «Институт мясо-молочной промышленности» НАН Беларуси представил целую линейку инновационных продуктов собственного производства, разработанных учеными. Среди них - ферментированные кисломолочные продукты с повышенной биологической ценностью на основе комплекса пробиотических микроорганизмов, которые изготавливаются на молочном сырье; молочные сухие продукты с пониженным содержанием белка для питания детей с 3-х лет, который производится на основе пермеата и сливок; молоко и кисломолочные продукты с пониженным содержанием лактозы для людей различных возрастов как придерживающихся низколактозной диеты (после приема различных лекарственных средств), так и здоровых. Среди новинок – сухие бактериальные закваски для промышленного производства различной молочной продукции (творог, йогурт, сметана, сыр и другие), сухие смеси для приготовления мороженого и т.д.

О белорусском опыте в развитии системы «Наука-технологии-инновации», а также стратегических перспективах и актуальных решениях рассказал Валерий Гончаров, директор ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси». Сергей Лысенко, директор ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» представил новые разработки для повышении плодородия почв в условиях изменяющегося климата.

Делегация НАН Беларуси во главе с главным ученым секретарем НАН Беларуси Андреем Иванцом принимает участие в Днях белорусской науки, которые проходят в рамках Всемирной выставки «ЭКСПО-2020» с 2 по 3 февраля 2022 года в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). В программе – презентация исследовательского и инновационного потенциала НАН Беларуси и проведение переговоров с потенциальными иностранными партнерами. НАН Беларуси является участником коллективного раздела научно-технических и инновационных разработок Национальной экспозиции Республики Беларусь на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020». Концепцией выставки предусматривается демонстрация новейших научно-технических разработок посредством цифровых средств коммуникации – электронного каталога (инфокиоска), а также в виде натурных выставочных образцов. НАН Беларуси представила на выставку 81 научно-техническую разработку от 15 подведомственных организаций, в том числе 2 натурных образца: беспилотный летательный аппарат «Бусел М40» (РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси») и 4D-биопринтер (ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси»).