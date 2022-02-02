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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИД БЕЛАРУСИ ВЫЗВАЛИ ПОСЛА УКРАИНЫ
11:54 03.02.2022
В МИД 3 февраля 2022 г. был вызвали посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, дипломату заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси.
«Упомянутый украинский БЛА 24 января 2022 г. незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил. На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном «Брестский».
«До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем», - проинформировали в МИД.
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