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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКО-ЕГИПЕТСКИЙ МЕДЦЕНТР ОТКРЫЛИ В ПРИГОРОДЕ КАИРА
11:07 03.02.2022
Первый белорусско-египетский медицинский центр Cairo-Minsk Orthopedics открылся 2 февраля 2022 года в городе им. 6 октября в пригороде Каира.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Арабской Республике Египет, его основная специализация – травматология и ортопедия.
По словам председателя компании Egypt-Belarus Мухамеда Насра Асада, в центре будут работать белорусские и египетские врачи и персонал, он оснащен самым современным оборудованием для диагностики и лечения.
Принявший участие в открытии медицинского центра посол нашей страны в Египте Сергей Терентьев отметил, что Беларусь имеет значительный опыт сотрудничества с Египтом в сфере медицины. В Беларуси прошли обучение десятки и даже сотни египетских врачей. Сегодня Беларусь передает Египту свой передовой опыт лечения различных заболеваний в таких областях, как кардиология, онкология, стоматология, поставляет современное оборудование для рентгенодиагностики.
В то же время Беларусь очень заинтересована в сотрудничестве с Египтом в области фармацевтики и тропической медицины. В настоящее время Египет поставляет в нашу страну значительное количество лекарств, в том числе для лечения коронавируса COVID-19.
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