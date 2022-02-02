Первый белорусско-египетский медицинский центр Cairo-Minsk Orthopedics открылся 2 февраля 2022 года в городе им. 6 октября в пригороде Каира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Арабской Республике Египет, его основная специализация – травматология и ортопедия.

По словам председателя компании Egypt-Belarus Мухамеда Насра Асада, в центре будут работать белорусские и египетские врачи и персонал, он оснащен самым современным оборудованием для диагностики и лечения.

Принявший участие в открытии медицинского центра посол нашей страны в Египте Сергей Терентьев отметил, что Беларусь имеет значительный опыт сотрудничества с Египтом в сфере медицины. В Беларуси прошли обучение десятки и даже сотни египетских врачей. Сегодня Беларусь передает Египту свой передовой опыт лечения различных заболеваний в таких областях, как кардиология, онкология, стоматология, поставляет современное оборудование для рентгенодиагностики.

В то же время Беларусь очень заинтересована в сотрудничестве с Египтом в области фармацевтики и тропической медицины. В настоящее время Египет поставляет в нашу страну значительное количество лекарств, в том числе для лечения коронавируса COVID-19.