Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло провел переговоры с послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации и Республике Беларусь Джанитой Абейвикрема Лиянаге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, на встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Беларусью и Шри-Ланкой, в частности – наращивание взаимного товарооборота, расширение номенклатуры поставляемых сельскохозяйственных товаров и сертификации мясо-молочных предприятий.

Кроме того, рассмотрена подготовка к проведению заседания межправительственной комиссии, которое запланировано во второй половине 2022 года на Шри-Ланке.

За 11 месяцев 2021 года товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья со Шри-Ланкой составил $3,7 млн.