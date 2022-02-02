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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ НОМЕНКЛАТУРУ ПОСТАВЛЯЕМЫХ СЕЛЬХОЗТОВАРОВ В ШРИ-ЛАНКУ
09:12 03.02.2022
Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло провел переговоры с послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации и Республике Беларусь Джанитой Абейвикрема Лиянаге.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, на встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Беларусью и Шри-Ланкой, в частности – наращивание взаимного товарооборота, расширение номенклатуры поставляемых сельскохозяйственных товаров и сертификации мясо-молочных предприятий.
Кроме того, рассмотрена подготовка к проведению заседания межправительственной комиссии, которое запланировано во второй половине 2022 года на Шри-Ланке.
За 11 месяцев 2021 года товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья со Шри-Ланкой составил $3,7 млн.
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