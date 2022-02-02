Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит товаров из Литвы. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси.

«Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории, следующих из Литвы железнодорожным транспортом, нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовских железных дорог», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по территории Беларуси таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн тонн на сумму более 1 млрд долларов США ежегодно. При этом в целях соблюдения международных правил Республика Беларусь информирует всех заинтересованных за 4 дня до вступления в силу этого решения.

«Данное конвенционное запрещение по инициативе белорусской стороны будет объявлено Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и вступит в силу 7 февраля 2022 года», - говорится в заявлении МИД.

Помимо этого, Беларусь оставляет за собой право на дальнейшие действия экономического характера, в том числе совместно со своими партнерами, «в результате чего транзитная инфраструктура Литвы может пойти в утиль».

«Белорусская сторона сохраняет открытость к диалогу и всегда готова выслушать предложения официального Вильнюса по решению всех вопросов в правовом поле, прежде всего, в интересах простых белорусов и литовцев. Со своей стороны, правительством Беларуси выработаны все необходимые логистические решения по переориентации всех своих грузовых потоков, не только удобрений, в морские порты государств, выполняющих свои обязательства и являющихся надежными партнерами для нашей страны», - заявили в МИД.