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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РАСШИРЕНИИ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В НИГЕРИЮ
17:11 02.02.2022
Беларусь заинтересована в поставках на рынок Нигерии молочной продукции, а также мяса птицы и яиц. Это было отмечено на переговорах первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло с послом Федеративной Республики Нигерия в Российской Федерации и Республике Беларусь Абдуллахи Иибаиквала Шеху.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, на встрече стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений в сфере АПК, договорились о создании совместной рабочей группы в области сельского хозяйства. Были рассмотрены и вопросы расширения сотрудничества в области поставок продовольствия.
Кроме того, на встрече отмечено успешное двустороннее взаимодействие между нашими странами в сфере аграрного образования. В настоящее время в белорусских сельскохозяйственных вузах обучаются 63 гражданина Нигерии.
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