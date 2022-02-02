Беларусь заинтересована в поставках на рынок Нигерии молочной продукции, а также мяса птицы и яиц. Это было отмечено на переговорах первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло с послом Федеративной Республики Нигерия в Российской Федерации и Республике Беларусь Абдуллахи Иибаиквала Шеху.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, на встрече стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений в сфере АПК, договорились о создании совместной рабочей группы в области сельского хозяйства. Были рассмотрены и вопросы расширения сотрудничества в области поставок продовольствия.

Кроме того, на встрече отмечено успешное двустороннее взаимодействие между нашими странами в сфере аграрного образования. В настоящее время в белорусских сельскохозяйственных вузах обучаются 63 гражданина Нигерии.