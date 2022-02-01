Заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник 1 февраля 2022 г. встретился с постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций в Беларуси Александрой Соловьевой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны подвели итоги взаимного сотрудничества за 2021 год и обсудили осуществление проектной детальности ПРООН в Беларуси, включая минимизацию последствий распространения коронавирусной инфекции в стране, поддержку деятельности Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) и тематику Всемирной торговой организации.

Собеседники также рассмотрели вопросы выполнения страновой программы для Беларуси в 2022 году, сделав акцент на необходимости продолжить взаимодействие по вопросам восстановления после COVID-19, достижения Беларусью ЦУР, запуска проектов в пострадавших от ЧАЭС регионах, цифровизации, развития «зеленой экономики» в стране.

В ходе встречи достигнута договоренность о проведении ряда мероприятий, посвященных 30-летию сотрудничества Беларуси и ПРООН, которое будет отмечаться 24 сентября 2022 г.

Соглашение между правительством Беларуси и Программой развития ООН подписано в Нью-Йорке 24 сентября 1992 г. и вступило в силу 9 ноября 1999 г. Практическое сотрудничество Республики Беларусь и ПРООН началось в 1992 году с открытия в Минске постоянно действующего Представительства ООН/ПРООН и разработки Краткосрочной программы ПРООН для Беларуси на 1992-1994 гг.