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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РОМАН ГОЛОВЧЕНКО: БЕЛАРУСИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ НАДО ИСКАТЬ НОВЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ РОСТА СОТРУДНИЧЕСТВА


17:47 01.02.2022

Беларуси и Санкт-Петербургу надо искать новые точки для роста сотрудничества. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"Санкт-Петербург - стратегический партнер для нашей страны. Северная столица России всегда была связана с Беларусью прочными культурными, гуманитарными и торгово-экономическими связями. Я лично вовлечен в этот процесс и являюсь руководителем белорусской части Совета делового сотрудничества между Беларусью и Санкт-Петербургом. Конечно, есть красноречивые факты, подтверждающие важность этого сотрудничества для Беларуси, например, торговля с Санкт-Петербургом превышает товарооборот с рядом европейских стран. Среди регионов России Санкт-Петербург занимает периодически то 4-е, то 5-е место по объемам товарооборота, у нас хороший показатель, который демонстрирует динамику развития отношений. После некоторого снижения темпов в 2020 году мы набрали хорошую скорость и прибавили по итогам 11 месяцев 13,5% в товарообороте", - сказал глава белорусского правительства.

По его информации, по итогам 11 месяцев 2021 года товарооборот Беларуси и Санкт-Петербурга превысил $1,5 млрд.

"Для нашей страны это достаточно большой показатель, но при этом надо искать новые точки роста и идти дальше", - подчеркнул Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Премьер-министр поделился своим видением основных направлений, где, по его мнению, находятся новые точки роста и как можно расширить взаимовыгодное сотрудничество между Беларусью и Санкт-Петербургом.

"Конечно же, в этих направлениях первое место занимает поставка современного пассажирского транспорта. Мы знаем, какое внимание городские власти Санкт-Петербурга уделяют масштабной реформе городского транспорта, ведь это не просто лицо любого города, а один из важных факторов отношения граждан к властям, руководству. Мы знаем, что уже в 2022 году на улицы Санкт-Петербурга должно выйти около 3 тыс. современных автобусов, вы абсолютно правильно делаете акцент на экологичности и на работе транспорта на газомоторном топливе. Мы благодарны Санкт-Петербургу за выбор Минского автомобильного завода в качестве одного из крупных участников этой программы. Наше предприятие должно поставить около 900 единиц современных комфортабельных автобусов для нужд Санкт-Петербурга. Для поставки троллейбусов будет задействован другой наш производитель - "Белкоммунмаш", там речь идет о почти 100 машинах с увеличенным автономным ходом", - рассказал глава правительства.

По его словам, есть положительный опыт поставки и белорусских трамваев.

"По всей этой номенклатуре мы работаем с Санкт-Петербургом и рассчитываем принять участие в будущих конкурсах, которые ведутся в том числе на закупку трамвайных вагонов", - добавил он.

Как отметил премьер-министр, строительство всегда было традиционно важным направлением сотрудничества.

"Рады, что проекты по строительству белорусского квартала в Санкт-Петербурге и санкт-петербургского в Минске перешли в стадию практической реализации. В 2022 году в Минске планируется ввод в эксплуатацию первой стадии строительства квартала, есть отставание в графике, но думаю, что строители поднапрягутся и выровняются. Строительство белорусскими организациями социальных объектов - традиционная форма приложения наших усилий в России. Сейчас в Санкт-Петербурге реализуются два таких проекта - детский сад и общеобразовательная школа, причем финансирование пока осуществляется за счет белорусской стороны, а работы ведутся совместно белорусскими и российскими строительными организациями, поэтому надо масштабировать этот опыт", - подчеркнул Роман Головченко.

Премьер-министр также отметил кооперационные связи и промышленное сотрудничество Беларуси и Санкт-Петербурга. "Здесь есть чем похвалиться и отметиться, это сборочное производство Могилевского лифтостроительного завода. В прошлом году мы поставили около 700 лифтокомплектов для производства. Мы понимаем, что есть конкурентная борьба, но думаем, что совместный белорусско-российский лифт найдет свое место", - добавил он.

Кроме того, глава белорусского правительства отметил успешность инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействие в научной и гуманитарной сферах.
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