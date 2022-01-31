Беларусь планирует до 1 июля 2022 года поставить в Санкт-Петербург около 900 автобусов средней и большой вместимости, работающих на сжиженном газе. Об этом заявил сегодня Лукашенко во время встречи с главой Санкт-Петербурга.

"Мы свои обязательства выполним. Вы даже не сомневайтесь. Мы очень ценим и бережно относимся к нашим взаимоотношениям, особенно в сфере поставок, торговли, потому что у нас экспортно ориентированная экономика", - заверил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Кроме того, он заверил, что Беларусь готова содействовать и в реализации следующего этапа реформы - расширения сферы применения электротранспорта. Тем более что есть хорошие отечественные образцы такого транспорта. Планируется, что в Санкт-Петербург в течение 2 лет будут поставлены почти 100 троллейбусов с увеличенным автономным ходом предприятия "Белкоммунмаш".

Есть предложение и по поставкам трамваев, вагонов для метро, которые производятся в Беларуси швейцарской компанией "Штадлер". Возможности по расширению сотрудничества Лукашенко отметил также в сфере поставок коммунальной техники, продовольственных товаров, изготовления лифтов