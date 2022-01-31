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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАН БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА «ЭКСПО-2020» В ДУБАЕ
09:16 01.02.2022
Делегация НАН Беларуси во главе с главным ученым секретарем академии Андреем Иванцом примет участие в Днях белорусской науки, которые пройдут в рамках Всемирной выставки «ЭКСПО-2020» с 2 по 3 февраля 2022 года в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в программе – презентация исследовательского и инновационного потенциала академии и проведение переговоров с потенциальными иностранными партнерами.
Ученые НАН Беларуси выступят с научными докладами на заседаниях трех секций: «Актуальные тренды в науке и инновациях Беларуси», «Машиностроение и Приборостроение» и «Медицина, фармацевтика, биотехнологии и информационные технологии в медицине».
Среди тем научных сообщений - новые разработки в области новых материалов, технологий и оборудования для водоочистки и водоподготовки, высокотехнологичные разработки НАН Беларуси в области мониторинга жизненно важных функций организма человека и профилактики COVID-19.
Ученые представят новые разработки в повышении плодородия почв в условиях изменяющегося климата, актуальные тенденции в обеспечении продовольственной безопасности, беспилотные авиационные комплексы, производимые в Национальной академии наук Беларуси, а также направления развития системы «Наука-технологии-инновации»: стратегические перспективы и актуальные решения (белорусский опыт).
Национальная академия наук Беларуси является участником коллективного раздела научно-технических и инновационных разработок Национальной экспозиции Республики Беларусь на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае (ОАЭ), которая проходит с 1 октября 2021 г. по 31 марта 2022 г. Концепцией выставки предусматривается демонстрация новейших научно-технических разработок посредством цифровых средств коммуникации – электронного каталога (инфокиоска), а также в виде натурных выставочных образцов. НАН Беларуси представила на выставку 81 научно-техническую разработку от 15 подведомственных организаций, в том числе 2 натурных образца: беспилотный летательный аппарат «Бусел М40» (РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси») и 4D-биопринтер (ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси»).
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