МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НОВЫЙ ПОСОЛ РОССИИ В БЕЛАРУСИ ПРИБЫЛ В МИНСК

14:12 31.01.2022 Новый посол Российской Федерации в Беларуси Борис Грызлов прибыл в Минск и 31 января 2022 года вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений.