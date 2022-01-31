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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НОВЫЙ ПОСОЛ РОССИИ В БЕЛАРУСИ ПРИБЫЛ В МИНСК
14:12 31.01.2022
Новый посол Российской Федерации в Беларуси Борис Грызлов прибыл в Минск и 31 января 2022 года вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений.
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