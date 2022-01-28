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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОГУТ ВВЕСТИ КОНТРСАНКЦИИ ПРОТИВ ЛИТВЫ


12:30 31.01.2022

Лукашенко поручил правительству при необходимости реализовать в отношении Литвы ряд ответных мер, если литовская сторона откажется перевозить белорусские грузы.

"Если, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович, значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы, - сказал Лукашенко, принимая сегодня с докладом премьера Романа Головченко, а также руководителей "Беларуськалия" и БКК. - Я просто хочу, чтобы литовцы понимали. Сейчас острые вопросы эти, хватаются за все и начинают меня обвинять. Я еще раз хочу подчеркнуть: мы не инициируем никаких там процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно".

"Тем более, я же сказал в пятницу: меня мало волнует - сохранить лицо - не сохранить… Надо им сохранить лицо - пускай выходят и договариваются. Мы готовы к тому, чтобы договариваться. Но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются. А народ Литвы, Польши и других государств должен понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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