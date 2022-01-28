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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВВЕЛО ПРОДЭМБАРГО НА ЛИХТЕНШТЕЙН И СЕРБИЮ
09:23 31.01.2022
Постановлением Совмина № 51 от 27 января 2022 года Сербия и Лихтенштейн включены в перечень стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции Запада.
Ранее в список входили Европейский союз и его государства-члены, США, Канада, Норвегия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, Черногория и Швейцария.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, из перечня запрещенных товаров исключена соль и некоторые другие пищевые продукты.
Эмбарго не распространяется на товары, предназначенные для производства детского, дошкольного и школьного питания, целевое назначение подтверждено Минсельхозпродом. Запрет также не будет действовать на БАДы к пище, лекарственные препараты, в том числе гомеопатические, витамины.
Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Как сообщалось, решение о частичном запрете с 1 января импорта еды из стран ЕС принято "в целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Беларусь".
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