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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И СИРИЯ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ
09:14 28.01.2022
Министерство труда и социальной защиты Беларуси и Министерство социальных дел и труда Сирийской Арабской Республики 27 января заключили меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в социально-трудовой сфере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, подписание договора состоялось в рамках восьмого заседания совместной белорусско-сирийской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которое прошло 26-27 января 2022 года в Минске.
Меморандум о взаимопонимании направлен на развитие эффективного взаимодействия между Беларусью и Сирией по таким вопросам, как содействие занятости населения, оплата, условия и охрана труда, инспекция труда, пенсионное обеспечение, социальное обслуживание и социальная помощь, обеспечение реализации прав инвалидов, социальная поддержка семей с детьми, социальное партнерство, совершенствование законодательства о труде и законодательства, регулирующего вопросы социальной защиты населения.
Документ вступает в силу с даты его подписания.
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