ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) готово обеспечить бесперебойные поставки белорусской сельскохозяйственной продукции в Китай. Об этом заявил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков в ходе встречи с представителями ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС (САМСЕ), которая выразила заинтересованность в закупках мяса и иной продукции агропромышленного комплекса через биржу.

«Наша площадка позволяет аккумулировать предложения от крупнейших белорусских сельхозпроизводителей. Таким образом, мы сможем, во-первых, всегда обеспечить нужный вам объем продукции, а во-вторых, ритмичность поставок. Кроме того, биржа контролирует исполнение всех заключенных сделок. То есть по сравнению с работой по внебиржевым схемам риск минимален», – подчеркнул Андрей Новиков.

Он также отметил, что поскольку САМСЕ является крупнейшим акционером Индустриального парка «Великий камень», это открывает широкие перспективы для взаимодействия в сфере логистики.

«С учетом имеющейся инфраструктуры и расположения «Великий камень» мог бы стать идеальным логистическим хабом для консолидации контейнерных грузов с товарами, которые реализуются в Китай через биржу. Прежде всего это пиломатериалы, рапсовое масло, сухое молоко, мясо и льняное волокно. Все эти товарные позиции пользуются значительным спросом на китайском рынке, поэтому с заполнением контейнеров проблем не возникнет», – уверен Андрей Новиков.

В свою очередь заместитель главы представительства САМСЕ в Беларуси Цзоу Да подтвердил готовность корпорации развивать сотрудничество с БУТБ в части закупок говядины, а в перспективе и других товаров сельскохозяйственной группы, выставляемых на биржевые торги.

«В 2021 г. наша дочерняя компания закупила в Беларуси говядину на сумму 4 млн USD. В этом году мы хотели бы нарастить объемы закупок, в том числе с использованием биржевой площадки. При этом нам интересно не только мясо, но и другая сельскохозяйственная продукция белорусского производства. Рассчитываем с помощью биржи расширить круг поставщиков и заключать сделки на более выгодных условиях, чем по прямым контрактам. Что касается вашего предложения по логистике, то мы его тоже детально проработаем и в ближайшее время дадим обратную связь», – заверил представитель САМЕ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, CAMCE основана в 2001 г. и входит в группу компаний Китайской Национальной Машиностроительной Корпорации (SINOMACH) – государственного предприятия, находящегося под прямым управлением центрального правительства КНР. CAMCE имеет 9 крупных дочерних компаний, более 30 филиалов в Китае и 60 за рубежом. Самым масштабным проектом, реализованным корпорацией в Беларуси, является Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».