В городе Ломе (Тоголезская Республика) состоялась передача двадцати двух автобусов белорусского производства тоголезской стороне. В данной церемонии принял участие министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, автобусы были направлены заказчику в конце прошлого года. При изготовлении данной продукции были соблюдены все требования к технической части, а также учтены местные условия ее эксплуатации.

В настоящее время работа по реализации совместных тоголезско-белорусских проектов в транспортной и сельскохозяйственной сферах продолжается. Последние станут важным шагом в расширении сотрудничества между нашими странами в части поставок востребованной в Того современной техники и оборудования.