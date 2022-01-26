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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДВАДЦАТЬ БЕЛОРУССКИХ АВТОБУСОВ ПОСТАВЛЕНЫ В ТОГО
11:45 27.01.2022
В городе Ломе (Тоголезская Республика) состоялась передача двадцати двух автобусов белорусского производства тоголезской стороне. В данной церемонии принял участие министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, автобусы были направлены заказчику в конце прошлого года. При изготовлении данной продукции были соблюдены все требования к технической части, а также учтены местные условия ее эксплуатации.
В настоящее время работа по реализации совместных тоголезско-белорусских проектов в транспортной и сельскохозяйственной сферах продолжается. Последние станут важным шагом в расширении сотрудничества между нашими странами в части поставок востребованной в Того современной техники и оборудования.
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