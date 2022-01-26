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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И СИРИЯ ОБСУЖДАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
09:20 27.01.2022
В Министерстве архитектуры и строительства состоялась встреча заместителя министра Олега Швеца и министра общественных работ и жилищного строительства Сирийской Арабской Республики Сухейля Абед аль-Латифа.
В переговорах также приняли участие представители дипломатических миссий Беларуси и Сирии и руководители отечественных строительных организаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, в ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в строительной сфере, среди которых особое внимание было уделено опыту белорусских специалистов в возведении качественного и комфортного жилья.
Олег Швец отметил, что белорусский строительный комплекс обладает большим потенциалом. В его составе организации, выполняющие весь спектр строительных услуг: от проектирования и производства строительных материалов, до возведения «под ключ» современных и качественных объектов.
В свою очередь Сухейль Абед аль-Латиф отметил, что Беларусь является дружественной для Сирии страной и тот опыт в строительстве, которым она обладает, может найти применение на территории их страны.
«В рамках нашего визита в Республику Беларусь мы будем посещать различные промышленные объекты и жилые комплексы. Убежден, что по результатам рабочей поездки можно будет еще более предметно говорить о направлениях взаимодействия», – сказал Сухейль Абед аль-Латиф.
В ходе переговоров стороны проработали и конкретизировали ряд вопросов и обсудили проект меморандума о сотрудничестве, который, по их мнению, должен стать надежной базой для дальнейшей успешной работы.
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