В Министерстве архитектуры и строительства состоялась встреча заместителя министра Олега Швеца и министра общественных работ и жилищного строительства Сирийской Арабской Республики Сухейля Абед аль-Латифа.

В переговорах также приняли участие представители дипломатических миссий Беларуси и Сирии и руководители отечественных строительных организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, в ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в строительной сфере, среди которых особое внимание было уделено опыту белорусских специалистов в возведении качественного и комфортного жилья.

Олег Швец отметил, что белорусский строительный комплекс обладает большим потенциалом. В его составе организации, выполняющие весь спектр строительных услуг: от проектирования и производства строительных материалов, до возведения «под ключ» современных и качественных объектов.

В свою очередь Сухейль Абед аль-Латиф отметил, что Беларусь является дружественной для Сирии страной и тот опыт в строительстве, которым она обладает, может найти применение на территории их страны.

«В рамках нашего визита в Республику Беларусь мы будем посещать различные промышленные объекты и жилые комплексы. Убежден, что по результатам рабочей поездки можно будет еще более предметно говорить о направлениях взаимодействия», – сказал Сухейль Абед аль-Латиф.

В ходе переговоров стороны проработали и конкретизировали ряд вопросов и обсудили проект меморандума о сотрудничестве, который, по их мнению, должен стать надежной базой для дальнейшей успешной работы.