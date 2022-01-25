Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудили по телефону ход реализации крупных кооперационных проектов в области промышленности.

Главы правительств обсудили также итоги торгово-экономического сотрудничества, достигнутые в 2021 году, и наметили планы по его развитию в текущем году.

Как сообщает сайт правительства, в ходе разговора было отмечено, что несмотря на пандемию коронавируса и кризисные явления в мировой экономике, Беларуси и Азербайджану удалось значительно нарастить объемы взаимной торговли. За 11 месяцев 2021 года общими усилиями обеспечен рост товарооборота в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (около 800 млн долларов США), при этом белорусский экспорт вырос в 2,5 раза и составил 448 млн долларов США.

Кроме того, премьер-министры рассмотрели возможность упрощения взаимных поездок граждан в условиях пандемии COVID-19.

Роман Головченко и Али Асадов обсудили предстоящие в 2022 году двусторонние мероприятия, включая проведение в ближайшее время заседания межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также график будущих контактов на уровне руководителей правительств.