|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «МИНСК» И ИТАЛЬЯНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ CISE ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
17:57 25.01.2022
В рамках визита делегации Беларуси в Салерно (Италия) подписан меморандум о сотрудничестве между администрацией свободной экономической зоны «Минск» и Итальянской конфедерацией экономического развития CISE.
Как сообщает сайт СЭЗ, документ предусматривает различные действия и инициативы, направленные на привлечение итальянских инвестиций в Республику Беларусь, а также содействие в создании совместных белорусско-итальянских предприятий на территории Беларуси, в том числе в СЭЗ «Минск».
Визит белорусской делегации состоялся в рамках реализации белорусско-итальянского проекта WINVEST BELARUS, инициированного Национальным агентством инвестиций и приватизации Беларуси (НАИП) и ТПП «Италия-Беларусь».
В качестве одной из площадок для реализации проекта рассматривается свободная экономическая зона «Минск», которая привлекательна для итальянского инвестора своим расположением и преференциальным режимом налогообложения.
Вниманию итальянской стороны была представлена презентация об инвестиционной привлекательности СЭЗ «Минск», а также предложены возможные варианты реализации проекта на ее территории.
В рамках визита делегация из Беларуси посетила Бизнес парк NOLA, а также крупнейший в Европе логистический хаб региона Кампания Interporto Campano.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.01.2022
Курсы в банках
на 25.01.2022
Конвертация в банках
на 25.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте