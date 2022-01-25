В рамках визита делегации Беларуси в Салерно (Италия) подписан меморандум о сотрудничестве между администрацией свободной экономической зоны «Минск» и Итальянской конфедерацией экономического развития CISE.

Как сообщает сайт СЭЗ, документ предусматривает различные действия и инициативы, направленные на привлечение итальянских инвестиций в Республику Беларусь, а также содействие в создании совместных белорусско-итальянских предприятий на территории Беларуси, в том числе в СЭЗ «Минск».

Визит белорусской делегации состоялся в рамках реализации белорусско-итальянского проекта WINVEST BELARUS, инициированного Национальным агентством инвестиций и приватизации Беларуси (НАИП) и ТПП «Италия-Беларусь».

В качестве одной из площадок для реализации проекта рассматривается свободная экономическая зона «Минск», которая привлекательна для итальянского инвестора своим расположением и преференциальным режимом налогообложения.

Вниманию итальянской стороны была представлена презентация об инвестиционной привлекательности СЭЗ «Минск», а также предложены возможные варианты реализации проекта на ее территории.

В рамках визита делегация из Беларуси посетила Бизнес парк NOLA, а также крупнейший в Европе логистический хаб региона Кампания Interporto Campano.