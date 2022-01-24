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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ОКАЗЫВАЕТ АВАРИЙНУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
12:53 25.01.2022
Беларусь оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
«Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи», - говорится в сообщении.
Согласно информации, максимальная мощность составит 150 МВт.
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