На Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае (ОАЭ) 24 января состоялась презентация инвестиционного потенциала СЭЗ «Брест».

Как сообщает сайт СЭЗ, мероприятие проводилось в павильоне национальной экспозиции Республики Беларусь в рамках Дней Брестской области на «ЭКСПО-2020».

Заместитель главы администрации СЭЗ «Брест» Александр Кривецкий рассказал о локации свободной экономической зоны, подготовленной инженерно-транспортной инфраструктуре, действующем преференциальном режиме для субъектов хозяйствования, успешных бизнес-проектах, реализованных на ее территории.

Начальник отдела внешнеэкономических связей и инвестиций Александр Зоммерфельд представил участникам встречи инвестиционный проект по организации производства насосов для химической промышленности из термопластичных, синтетических и композитных материалов, который планируется реализовать в кооперации с компанией «ПАМПТЕХНОЛОДЖИС».

В ходе презентации экономического потенциала Брестского региона представлены инвестиционные проекты предприятий-резидентов СЭЗ «Брест»: «ППТО Полесье», ОАО «БПХО», ОАО «Бархим».

На площадке белорусского павильона прошли переговоры. В результате подписаны двусторонние соглашения и контракты предприятий-резидентов СЭЗ «Брест» - СП «Санта Бремор» ООО, группы компаний «СТиМ» - с компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов, Албании и Румынии.