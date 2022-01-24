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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНВЕСТПОТЕНЦИАЛ СЭЗ «БРЕСТ» ПРЕДСТАВЛЕН НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ «ЭКСПО-2020» В ДУБАЕ
10:07 25.01.2022
На Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае (ОАЭ) 24 января состоялась презентация инвестиционного потенциала СЭЗ «Брест».
Как сообщает сайт СЭЗ, мероприятие проводилось в павильоне национальной экспозиции Республики Беларусь в рамках Дней Брестской области на «ЭКСПО-2020».
Заместитель главы администрации СЭЗ «Брест» Александр Кривецкий рассказал о локации свободной экономической зоны, подготовленной инженерно-транспортной инфраструктуре, действующем преференциальном режиме для субъектов хозяйствования, успешных бизнес-проектах, реализованных на ее территории.
Начальник отдела внешнеэкономических связей и инвестиций Александр Зоммерфельд представил участникам встречи инвестиционный проект по организации производства насосов для химической промышленности из термопластичных, синтетических и композитных материалов, который планируется реализовать в кооперации с компанией «ПАМПТЕХНОЛОДЖИС».
В ходе презентации экономического потенциала Брестского региона представлены инвестиционные проекты предприятий-резидентов СЭЗ «Брест»: «ППТО Полесье», ОАО «БПХО», ОАО «Бархим».
На площадке белорусского павильона прошли переговоры. В результате подписаны двусторонние соглашения и контракты предприятий-резидентов СЭЗ «Брест» - СП «Санта Бремор» ООО, группы компаний «СТиМ» - с компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов, Албании и Румынии.
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