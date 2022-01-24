Беларусь поддерживает решение ВАЗ о «запуске» межправительственного процесса по разработке рамочной конвенции по предотвращению пандемий, обеспечению готовности к ним и принятию мер реагирования. Это отметил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, выступая на 150-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, которая прошла 24 января в Женеве.

По словам министра, «мы готовы активно и конструктивно участвовать в предстоящем процессе».

Дмитрий Пиневич рассказал о работе специалистов на национальном уровне по преодолению пандемии COVID-19. «Мы по-прежнему, убеждены в том, что национальный контекст является определяющим фактором при выработке ответа на пандемию. Беларусь выбрала свою собственную линию поведения. Главный итог состоит в том, что мы в оптимальной мере сохранили жизнедеятельность государства, прежде всего, его экономики, но при этом обеспечили максимальную защиту населения. Сегодня мы продолжаем уделять первостепенное внимание этому направлению. В стране продолжается активная кампания по вакцинации. Продолжена разработка собственной вакцины», – рассказал Дмитрий Пиневич, которого цитирует пресс-служба Минздрава.

ВАЗ – Всемирная ассамблея здравоохранения. В мае 2021 года на заседании 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Беларусь была избрана в состав Исполнительного комитета ВОЗ на период 2021-2024 гг. Исполнительный комитет (Executive Board) является ключевым директивным органом ВОЗ. В него входят 34 эксперта, как правило, на уровне руководителей органов здравоохранения, представляющих государства-члены ВОЗ и избираемых на 3-летний период.