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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ И СПБМТСБ НАМЕРЕНЫ УКРЕПЛЯТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ


14:35 24.01.2022

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) намерены укреплять партнерские отношения как в части обмена опытом, информацией и технологиями, так и реализации совместных проектов. Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи председателя правления БУТБ Александра Осмоловского и председателя правления СПбМТСБ Алексея Рыбникова, состоявшейся в центральном офисе белорусской биржи в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, стороны обсудили текущую ситуацию и ключевые тенденции на биржевых товарных рынках Республики Беларусь и Российской Федерации, основные результаты работы БУТБ и СПбМТСБ в 2021 г. и перспективы активизации межбиржевого взаимодействия в 2022 г.

Отдельное внимание во время переговоров было уделено роли товарных бирж в экономике стран и, в частности, в развитии конкуренции, формировании объективных цен на стратегические сырьевые ресурсы и обеспечении эффективной реализации готовой продукции на экспорт.

В этой связи председатель правления БУТБ Александр Осмоловский отметил существенный экономический эффект, полученный белорусскими компаниями, которые в течение прошлого года регулярно использовали биржевой механизм в своей деятельности.

«По итогам 2021 года белорусские участники торгов получили экономический эффект в размере 640 миллионов рублей. В эту сумму входит дополнительная выручка экспортеров, которые благодаря бирже смогли дороже продать свои товары, и средства, сэкономленные белорусскими производителями, закупавшими на нашей торговой площадке сырье, материалы и другую продукцию. Таким образом, мы, с одной стороны, помогли снизить себестоимость белорусских товаров в условиях рекордного роста мировых цен на сырье, а с другой – поспособствовали увеличению доходов от реализации отечественной продукции за рубежом», – резюмировал Александр Осмоловский.
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