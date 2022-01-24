|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ И СПБМТСБ НАМЕРЕНЫ УКРЕПЛЯТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
14:35 24.01.2022
Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) намерены укреплять партнерские отношения как в части обмена опытом, информацией и технологиями, так и реализации совместных проектов. Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи председателя правления БУТБ Александра Осмоловского и председателя правления СПбМТСБ Алексея Рыбникова, состоявшейся в центральном офисе белорусской биржи в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, стороны обсудили текущую ситуацию и ключевые тенденции на биржевых товарных рынках Республики Беларусь и Российской Федерации, основные результаты работы БУТБ и СПбМТСБ в 2021 г. и перспективы активизации межбиржевого взаимодействия в 2022 г.
Отдельное внимание во время переговоров было уделено роли товарных бирж в экономике стран и, в частности, в развитии конкуренции, формировании объективных цен на стратегические сырьевые ресурсы и обеспечении эффективной реализации готовой продукции на экспорт.
В этой связи председатель правления БУТБ Александр Осмоловский отметил существенный экономический эффект, полученный белорусскими компаниями, которые в течение прошлого года регулярно использовали биржевой механизм в своей деятельности.
«По итогам 2021 года белорусские участники торгов получили экономический эффект в размере 640 миллионов рублей. В эту сумму входит дополнительная выручка экспортеров, которые благодаря бирже смогли дороже продать свои товары, и средства, сэкономленные белорусскими производителями, закупавшими на нашей торговой площадке сырье, материалы и другую продукцию. Таким образом, мы, с одной стороны, помогли снизить себестоимость белорусских товаров в условиях рекордного роста мировых цен на сырье, а с другой – поспособствовали увеличению доходов от реализации отечественной продукции за рубежом», – резюмировал Александр Осмоловский.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2022
Курсы в банках
на 24.01.2022
Конвертация в банках
на 24.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте