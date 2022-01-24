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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ И КОРЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
13:38 24.01.2022
Министерством экономики совместно с Корейским институтом развития в формате онлайн 21 января 2022 года организована и проведена рабочая встреча по проекту KSP 2021/22 «Цифровая трансформация экономики Беларуси: внедрение лучших практик сотрудничества бизнеса и государственного сектора в области цифровой трансформации промышленного сектора».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники углубленно изучили вопросы, связанные с запланированными на этот год тремя темами исследований: политические рекомендации по созданию и функционированию платформы сотрудничества промышленного сектора и госорганов; политические рекомендации по цифровой трансформации МСП; планы действий по цифровой трансформации через сотрудничество промышленного сектора и госорганов.
Это второе запланированное мероприятие по KSP 2021/22 в рамках реализации третьего этапа проектной деятельности Программы обмена знаниями (KSP) Республики Корея в Беларуси.
Напомним, 29 ноября 2021 года состоялся стартовый семинар по официальному открытию проекта KSP 2021/2022.
В предстоящем проектном периоде Минэкономики ожидает от нового проекта KSP 2021/22 трансфера передового корейского опыта государственно-частного взаимодействия в области цифрового развития реального сектора экономики.
Стороны выработали единое мнение об актуальности выбранных тем исследования для Беларуси, возможности и применимости передового корейского опыта в нашей стране, своевременности проведения работы по подготовке планов действий (дорожных карт) для правительства и промышленного бизнес-сообщества по цифровой трансформации, готовности для цифровых преобразований как со стороны производственного бизнеса, так и государства.
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