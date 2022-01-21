Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич принимает участие в 150-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения. Сессия проходит в Женеве (Швейцарская Конфедерация). Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, в повестку дня сессии включены 55 пунктов и подпунктов, объединенных в четыре структурных блока.

Планируется, что члены исполкома обсудят такие глобальные проблемы здравоохранения мира, как - охват услугами здравоохранения, реагирование ВОЗ на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, повышение уровня здоровья и благополучия. Также будут обсуждены бюджетно-финансовые вопросы.

В планах участников заседания также принять окончательное решение о выдвижении кандидата для избрания на должность Генерального директора ВОЗ. Окончательно кандидатура на пост главы ВОЗ должна быть утверждена Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2022 г.

В ходе командировки Дмитрий Пиневич также планирует провести рабочие встречи с руководством ряда международных организаций.

В мае 2021 года на заседании 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Беларусь была избрана в состав Исполнительного комитета ВОЗ на период 2021-2024 гг. Членом исполкома был назначен министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, а его заместителем - постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич. Исполнительный комитет (Executive Board) является ключевым директивным органом ВОЗ. В него входят 34 эксперта, как правило, на уровне руководителей органов здравоохранения, представляющих государства-члены ВОЗ и избираемых на 3-летний