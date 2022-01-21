Администрация Владивостока планирует приобрести 25-30 единиц техники холдинга «АМКОДОР» в 2022 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, ООО «Амкодор-Дормаш-ДВ» - дистрибьютор холдинга по Дальневосточному федеральному округу (Россия) - провел во Владивостоке ряд встреч с руководителями и специалистами ведущих предприятий приморского края: КГУП «Примтеплоэнерго», АО «Примавтодор», МБУ «Содержание городских территорий».

Во время переговоров обсуждены и согласованы планы закупок машин «АМКОДОР» на период до 2027 года.