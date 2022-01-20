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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УЧЕНЫЕ БГУ И СПБГЭУ БУДУТ СОВМЕСТНО РАБОТАТЬ НАД ПРОЕКТАМИ ЕАЭС


11:57 21.01.2022

Ученые БГУ и СПбГЭУ будут совместно работать над проектами Евразийского экономического союза. Перспективность этого вопроса обсудили во время встречи 20 января ректор БГУ Андрей Король и проректор по международным связям Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Дмитрий Василенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, актуальным является в рамках Евразийского экономического сообщества активизация научного диалога для решения ряда экономических задач. С этой целью планируется организация взаимодействия экспертов из стран ЕАЭС и реализация разных инициатив с привлечением в том числе молодежи. Одним из предложений российская сторона назвала проект с участием студентов неэкономических специальностей. Также стороны рассмотрели возможность системного обмена научной информацией и взаимного участия в мероприятиях по обсуждению ключевых экономических тем ЕАЭС.

Намеченные векторы совместной работы детально были рассмотрены в этот же день во время круглого стола с участием руководства ФМО, экономического факультета, Института бизнеса и Стартап-центра БГУ.

По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке программы взаимодействия для реализации озвученных идей.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет основан в 2012 году в результате объединения Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (ФИНЭКа), Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета (ИНЖЭКОНа) и Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики (ГУСЭ).

Является одним из крупнейших университетов России и лидером экономического образования. В настоящее время в вузе обучается свыше 12000 российских и иностранных студентов, более 300 – аспирантов и докторантов. В структуре университета семь факультетов: экономики и финансов; гуманитарный; юридический; информатики и прикладной математики; управления; бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности; сервиса, туризма и гостеприимства.

СПбГЭУ имеет один филиал в Кизлярп (Дагестан). Партнерские отношения развиваются с более чем 300 университетами мира.
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