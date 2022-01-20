Первое заседание рабочей группы Министерства образования Беларуси и Министерства образования Объединенных Арабских Эмиратов состоялось в видеоформате при участии посольства Беларуси в ОАЭ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования Беларуси, стороны обсудили развитие сотрудничества в области взаимного признания документов об образовании, внедрения программы обучения арабскому языку в школах Беларуси, создания летних лагерей для эмиратских студентов в Беларуси и обмену опытом в сфере профессионального образования.

Участники заседания выразили готовность к интенсификации совместной деятельности с целью вывода белорусско-эмиратского сотрудничества на новый уровень.

От белорусской стороны в вебинаре приняли участие заместитель начальника управления международного сотрудничества Министерства образования Беларуси Андрей Красуцкий, ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский, проректор по международной и научно-методической работе Республиканского института высшей школы Людмила Кожуховская и другие представители сферы образования Беларуси. Эмиратскую сторону представили помощник заместителя министра образования по сертификации и контролю качества Хассан аль-Мхейри, директор Института прикладных технологий Ахмед Алавар и другие представители Министерства образования ОАЭ.